Gedaan met de files: deze vliegende auto komt echt op de markt

Wat als je met je auto gewoon over de files zou kunnen vliegen? Als het van het Nederlandse bedrijf PAL-V afhangt wordt dit binnenkort werkelijkheid. Na tien jaar ontwikkelen, testen en vliegen met hun zelfgebouwde 3D-simulator is PAL-V klaar voor het grote werk. “We bouwen op dit moment de eerste drie productiemodellen, die we eind 2018 aan de klant willen leveren”, vertelt Marco van den Bosch, marketing- en salesdirecteur bij PAL-V, aan onze redacteur. Bekijk in het filmpje hierboven alvast een demonstratie van de vliegende auto.