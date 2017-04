Zeescouts openen nieuwe botenloods

Linkeroever - Met de opening van het nieuwe vaarseizoen zondag werden ook de gloednieuwe botenloods en de vernieuwde scoutslokalen van de Antwerpse Zeescouts geopend.

De start van een nieuw vaarseizoen is elk jaar een feestelijk gebeuren, maar dit jaar mocht het voor de Zeescouts aan de stroom op Linkeroever iets meer zijn. Met een plechtigheid met vlaggengroet gevolgd door een happy hour en een mini-foodtruckfestival werden de nieuwe lokalen en de botenloods ingehuldigd op Linkeroever. Vanuit de stad werd in totaal 650.000 euro geïnvesteerd in de infrastructuur. Die investeringen maken deel uit van de opwaardering van de jeugdwerkinfrastructuur van Linkeroever.

“De vernieuwde infrastructuur zal bijdragen tot nog meer ontwikkelingskansen en participatiemogelijkheden voor onze jeugd”, zegt schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Onze jeugd kan hier deelnemen aan allerlei activiteiten op het water, een echte meerwaarde voor het reeds diverse aanbod dat wij vanuit de stad Antwerpen ondersteunen.”

Ook schepen van Haven Marc Van Peel (CD&V) kwam langs. “Vaak zien we dat mensen met een verleden in de Zeescouts later doorgroeien in de rijke waaier aan maritieme beroepen. Nu de nieuwe botenloods er staat, kunnen jongeren ook in de beste omstandigheden die liefde vinden, dat ondersteunen we vanuit de haven graag.”

Foto: Dirk Van de Velde

