Op bezoek bij het Nederlandse PAL-V, dat het eerste échte vliegende auto op de markt wil brengen

De files worden elke dag langer, de Kennedytunnel slibt steeds vaker hopeloos dicht. Maar wat als je er met je auto gewoon over kan vliegen? Wat als je van je oprit kan rijden, op een lokaal vliegveld kan opstijgen en vlak bij je bestemming kan landen om alleen de laatste kilometers nog over de weg af te leggen? Uw krant ging op bezoek bij het Nederlandse PAL-V, dat de eerste écht vliegende auto op de markt wil brengen.

Een vliegende auto. We dromen er al honderd jaar van. Op 8 februari 1917 wandelt de 38-jarige Glenn Curtiss de Pan-American Aeronautic Exposition in New York binnen met een voor die tijd revolutionair ...