Antwerp-fans leggen rouwkrans op veld van oud-tegenstanders

Deurne / Antwerpen - Een ludiek afscheid van Eerste Klasse B, zo noemt Antwerp-supportersclub ASC Classics de actie die ze het afgelopen weekend op poten zette. De reisden het hele land af om hun vroegere tegenstrevers een rouwkrans af te geven.

Drie weken nadat Antwerp zich tegen Roeselare verzekerd heeft van een ticket voor Eerste Klasse A, leven de meeste supporters nog in een overwinningsroes. Zoals de leden van supportersclub ASC Classics bijvoorbeeld. Zij bedachten een ludieke actie om extra in de verf te zetten dat Antwerp volgend seizoen een divisie hoger speelt.

Het land rond gereisd

Zaterdag reisden achttien leden van de supportersclub, verdeeld over twee minibusjes, het land rond om hun vroegere tegenstrevers uit Eerste Klasse B een rouwkrans af te geven. Beginnen deed ASC Classics in Lierse om na tussenstops in onder meer Lommel, Tubbeke en Roeselare, in Brugge te eindigen. Telkens lieten de Antwerp-supporters hun kransen netjes achter op de middenstip van de verschillende speelvelden.

“Het idee is twee maanden geleden ontstaan op de terugreis van een uitwedstrijd”, vertelt Pierre Meyvis van ASS Classics, die samen met Robby Robbeets de actie opzette. “We dachten: stel je voor dat we écht naar Eerste Klasse A gaan, dan moeten we de andere clubs toch een bloemekee geven? Een ludiek afscheid van Eerste Klasse B, ziet u. Toen durfden we niet te hopen dat onze droom werkelijkheid zou worden en dat Antwerp zou promoveren. We voelden ons dus verplicht om de daad bij het woord te voegen.”

De actie ASC Classics oogstte het afgelopen weekend onverhoopt bijval. “In drie clubs reageerden de medewerkers bijzonder enthousiast”, zegt Meyvis. “Ze hielpen ons goed en legden onze actie vast op foto. Hopelijk hebben onze kransen in elke club een mooi plekje gekregen. Al weten we dat het best kan dat ze, onmiddellijk na ons vertrek, in de vuilnisbak zijn beland.”

De rouwkrans. Foto: rr