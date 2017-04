Nog enkele tickets te krijgen voor Janez Detd.

Rijkevorsel - Janez Detd. is terug. Tenminste toch voor heel even. Na de succesvolle reünieshow in de Vooruit in Gent, waarbij de show in minder dan 48 uur uitverkocht was, gingen ook de Lokerse Feesten en Crammerock voor de bijl. Ze spelen een try-out in De Singer.

Met het project ‘Punk Rock High School’ walst Janez Detd. deze zomer de festivals plat met nummers die hen beïnvloed hebben in de loop van hun carrière. Voor de duidelijkheid: er worden geen Janez Detd.-nummers gespeeld.

Wat dan wel? Bad Religion, Green Day, No Fun At All, The Ramones, Descendents, The Offspring, Lagwagon, Alkaline Trio, en nog vele andere punkrocklegendes.

Janez Detd. komt deze explosieve set op 6 april uittesten in de Singer met een stomende try-out. In het voorprogramma staat Pulled Aside. En belangrijker nog: er zijn nog enkele tickets te krijgen.

Praktisch

Janez Detd. op donderdag 6 april vanaf 20.30u in De Singer, Bavelstraat 35 in Rijkevorsel. Tickets kosten 17 euro.