Café Klokkenspel wordt Wasklok

Herenthout - Lut Goossens maakt als actieve vijftigplusser een propere carrièreswitch. De gewezen cafébazin opent het eerste Herenthoutse wassalon.

Grote wasjes, kleine wasjes. Steek ze in het wasmachine van Lut Goossens (54). Vorige week opende ze haar wassalon De Wasklok. “Een wasklok is een hulpmiddel om wasgoed onder te dompelen in het hete sop”, vertelt Lut. Gelukkig werkt het salon iets moderner. “Hier staan zeven wasmachines. Vier standaard, twee grotere exemplaren waarvan een exclusief voor dierentextiel zoals paarden- en hondendekens en eentje voor kingsize donsdekens. Daarnaast bieden wij zes droogtrommels en een strijkrol aan.”

Sprong wagen

Striptekenaar en neef Charel Cambré tekende een tof logo. De Wasklok is een knipoog naar de vroegere kroeg van Lut. “Ik stond achter de toog van 't Klokkenspel. Ik lijd aan spierpijn en moest noodgedwongen stoppen met het café. Met pijn in het hart. Na de overname liep ik thuis tegen de muren op. Ik moet bezig zijn, of ik word gek. Met de steun van mijn partner Kurt besloot ik deze sprong te wagen. Een fulltime job vergt te veel, maar hier wil ik een paar uur per dag aanwezig zijn. Zeker in het begin help ik klanten met uitleg. Hoewel elke machine zichzelf uitwijst. Je stopt centen in de automaat en volgt logisch alle stappen. Alle machines zijn erg gebruiksvriendelijk. Veel dorpsgenoten vinden het een tof idee. Ze zijn blij dat ze eindelijk in hun eigen buurt terechtkunnen met donsdekens, slaapzakken of de shirts van een voetbalelftal.”

Lut zorgt ook voor wachtverzachters. “Terwijl klanten wachten op hun wasgoed kunnen ze shoppen in de Molenstraat. In het wassalon is gratis wifi, er staat een koffie- en snackautomaat en er liggen kranten. Zo wordt wassen weer een sociaal gebeuren.”

De Wasklok in de Molenstraat 28 in Herenthout alle dagen open van 7 tot 21u.