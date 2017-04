Zolder -

BMX-ster Elke Vanhoof heeft zondag op de tweede dag van de European Cup een derde plek behaald in Zolder. De zege ging naar de Nederlandse Laura Smulders, die zaterdag ook al de eerste manche won. Vanhoof werd in die eerste manche vijfde. De volgende manche vindt plaats op 29 en 30 april in het Nederlandse Erp.