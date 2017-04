Aartselaar - Afgelopen weekend opende in de KIA-gebouwen aan de Boomsesteenweg 4 een kunsttentoonstelling.

In de leegstaande burelen van het vroegere automerk Smart krijgt Gladys Henkens de kans om in de toekomst ook dergelijke expo’s te organiseren. Haar idee was werken van de Nederlandse kunstenaar Ron Van der Werf aan het grote publiek te kunnen tonen in de KIA-autoshowroom en op de eerste burelenverdieping..