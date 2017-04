Manchester City kan weer niet winnen, Arsenal vecht terug in eigen huis

Arsenal en Manchester City hebben de punten gedeeld in de Premier League-topper. Het werd 2-2 in Londen. Manchester City kwam tweemaal op voorsprong, maar Arsenal kwam telkens terug. Verdediger Mustafi kopte de 2-2 eindstand op het bord. Voor Arsenal is dit gelijkspel een kleine opsteker na een 0 op 6, City ziet Liverpool en Tottenham verder uitlopen.

Kevin De Bruyne starrte als vanouds weer bij Manchester City, terwijl Vincent Kompany op de bank zat en bleef. De Bruyne strooide al na vijf minuten spelen met de assist voor de 1-0, hij stuurde met een diepe bal Sane richting doel, de jonge Duitser faalde niet en scoorde (zie video boven).

Arsenal gaf zich echter niet gewonnen en vijf minuten voor de rust zorgde Theo Walcott voor de verdiende gelijkmaker voor Arsenal. Lang kon Arsenal echter niet genieten van die gelijkmaker, twee minuten later legde Sergio Aguero de 1-2 ruststand vast. Ook hier had De Bruyne een voet in de goal. Hij zette een aanval op, Arsenal kreeg de bal niet goed weg en Silva stuurde Aguero richting de 1-2.

Duidelijke penalty niet gegeven

De Gunners moesten weer vanaf nul beginnen, maar tien minuten ver in de tweede helft kopte verdediger Mustafi al de 2-2 binnen. Daarna kregen we nog een spannende en open tweede helft, maar er werd niet meer gescoord. Al ontsnapte Arsenal wel aan een duidelijke penalty in het absolute slot, toen Monreal naast een bal kopte in de zestien en het leer met de arm beroerde.

Met het gelijkspel schieten zowel Arsenal als Manchester City niets op. Arsenal blijft zesde, Manchester City zakt naar een vierde plaats en verliest terrein op Liverpool en vooral Tottenham. Komende week staat Chelsea-Manchester City op het programma.