‘Easy Nordic’ straalt gezelligheid uit

Dagný Rós heeft een nieuw boek uit. De auteur wil meer dan een verzameling recepten. Ze wil overbrengen wat het Scandinavische woord Hygge nu eigenlijk betekent.

Na het doorbladeren van het boek besef je dat het werk evengoed de titel “Gezelligheid” had kunnen dragen. “Ik begrijp wat je bedoelt, maar dat past niet bij mij”, zegt de Deurnese IJslandse. Ik weet intussen dat het boek die sfeer uitstraalt. En dat is helemaal de Scandinavische levenskunst: kleine eenvoudige dingen die je beleeft met familie en vrienden en die je gelukkig maken. Voor ons is dat gewoon hygge.” Vrij vertaald betekent dat gezelligheid ...

Om dat te bereiken, heeft Dagný Rós precies de opgesomde ingrediënten samengebracht. Haar zus staat in het boek, haar kinderen, haar echtgenoot, haar schoonfamilie, haar moeder.

“Natuurlijk, want zij heeft me leren koken. Ik heb haar op de cover van het boek gezet. Dan is ze een beetje for ever”, besluit Dagný met een klein stemmetje. “Ze is 79 en ik besef stilaan dat ze er niet altijd zal zijn. Een boek blijft toch, niet?”