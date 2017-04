Onbegrip, woede en frustratie over herinrichting Zaterdagmarkt

“Regelrechte broodroof”. Zo reageert Alain Veeckmans van De Lichttoren op de Zaterdagmarkt. Jarenlang was zijn kraam een baken voor wie op de markt kwam. “Nu hebben ze ons weggestopt.”

Er werd zaterdag hoorbaar gemord over de herinrichting van de Zaterdagmarkt. “Ze hebben ons zonder reden verhuisd”, zegt Alain Veeckmans van The Lighthouse, die kroketjes serveert. “Op onze vorige kavel met ‘warme voeding’ staat ineens een frituur. Waar blijft het argument van brandveiligheid dan? We hebben dit kavel overgenomen juist omwille van de uitzonderlijke plek. Nu hebben we minder plaats en staan we op een schopstoel.” “We zijn van de Avenue Louise naar de Marollen geduwd”, zegt zijn vrouw veelbetekenend.

Naast hen staat groenteverkoper Chris Van Hoof. Hij nam vorig jaar twee kavels over, een van negen en een van twaalf meter. “Die laatste is ingekrompen tot negen meter en de andere hadden ze ingetekend aan de overzijde van de markt. ‘Oh daar hebben we niet bij stilgestaan’, zegden ze me. Ik geef toe ze hebben moeite gedaan, maar er waren geen oplossingen. Ik heb er een gesuggereerd, voor volgende week. We zullen zien.”

Kabinetsadviseur van schepen Ludo Van Campenhout, Hendrik Heiremans, weet wel raad met de vragen van marktkramers. “Wij hebben wél gecommuniceerd, met de bonden. Het probleem van De Lichttoren kennen we. Het is één van de weinigen waarvoor een oplossing in de maak is. Ik denk dat de puzzelstukjes daar in die hoek wel in mekaar zullen vallen.”