Zandhoven - In de Vierselbaan in Zandhoven is zondagnamiddag brand ontstaan in een huis.

Het vuur brak uit op de eerste verdieping. De eigenaar van de woning merkte de brand op toen hij thuis kwam.

Er is grote brandschade, het huis is onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand is voorlopig niets bekend.

Foto: BFM