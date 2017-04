Dassonville triomfeert in La Roue Tourangelle

Brussel - Flavien Dassonville heeft de zestiende editie van La Roue Tourangelle (Fra/1.1) gewonnen. De Fransman van HP BTP-Auber93 was na 200 kilometer van Ste-Maure-de-Touraine naar Tours de snelste van een kopgroep die vooruit bleef. Hij haalde het voor zijn landgenoten Fabien Grellier (Direct Energie) en Anthony Delaplace (Fortuneo-Vital Concept).

Na zo’n 15 kilometer werd de kopgroep van de dag gevormd met Fabien Grellier (Direct Energie), Thierry Hupond (Delko Marseille-Provence KTM), Anthony Delaplace (Fortuneo-Vital Concept), Luca Pacioni (Androni Giocattoli-Sidermec), Flavien Dassonville (HP BTP-Auber 93), Joshua Huppertz (Team Lotto-Kern Haus) en Théry Schir (Team Vorarlberg). Meer dan 3:15 kregen ze nooit van het peloton waar Cofidis het tempo bepaalde voor Nacer Bouhanni.

De achtervolging liep berekend, maar het rekensommetje klopte op het eind niet helemaal, want op 15 km van de finish telden ze nog steeds 1:30 voorsprong, al moesten Hupond en Schir de anderen wel laten rijden. Finaal bleef het trio Grellier, Delaplace en Dassonville op 10 km van het eind alleen voorop. Met 1 minuut bonus gingen ze de laatste vijf km in en finaal was het Dassonville die aan het langste eind trok. De sprint om de vierde stek werd een prooi voor Nacer Bouhanni.

Voor de 26-jarige Fransman is het zijn eerste profzege, hij volgt op de erelijst Samuel Dumoulin op.