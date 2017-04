Zware crash schakelt Vanmarcke uit

Sep Vanmarcke is op 56 kilometer van de finish in de Ronde van Vlaanderen zwaar tegen de grond gesmakt. Hij zat een goede indruk en was mee in een kopgroep met Boonen, Gilbert en Stuyven. Maar de kopman van Cannondale-Drapc schoof in een afdaling richting de eerste beklimming van de Paterberg onderuit en viel hard tegen het beton.

Vanmarcke reed in het midden van de betonbaan, maar de West-Vlaming kwam in de middenvoeg van de weg terecht en ging onderuit. Ook Rowe en Bodnar gingen tegen de grond. Onze landgenoot bleef een tijd langs de kant van de weg staan om te bekomen van zijn smak. Door de val bloedde zijn schouder en elleboog en ook zijn shirt was helemaal gescheurd. Vanmarcke kroop terug op de fiets om zijn tocht verder te zetten, maar op de top van de Paterberg gaf hij er de brui aan.

Foto: BELGA

