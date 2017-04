Chris Van Woensel pakt winst in Rallye Vins de Champagne

De Belg Chris Van Woensel heeft zondag de overwinning gepakt in de Rallye Vins de Champagne in het Franse Epernay, meetellend voor het Franse Divisie 2-kampioenschap. In zijn Mitsubishi Lancer WRC was hij na dertien klassementsproeven sneller dan de DS3 WRC’s van de Fransen Raphaël Bouchy en Jean-Charles Beaubelique.