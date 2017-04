Lombaerts blijft met Zenit in titelrace na zege in Kazan

Zenit Sint-Petersburg heeft zondagnamiddag op de 21e speeldag in de Russische voetbalcompetitie met 0-2 gewonnen op het veld van Rubin Kazan.

Bij de rust stond de eindstand al op het scorebord in de Kazan Arena, een van de stadions waarin binnenkort de Confederations Cup en volgend jaar het WK voetbal gespeeld worden. Artem Dzyuba had na 37 minuten de score geopend voor de bezoekers, vier minuten later zette Danny de 0-2 eindstand op het scorebord. Zenit eindigde de wedstrijd nog met tien na een tweede gele kaart voor Artur Yusupov.

Nicolas Lombaerts speelde de hele partij voor Zenit en liep na 63 minuten tegen een gele kaart aan. Voor Lombaerts waren het de eerste basisplaats en speelminuten in de competitie sinds 30 november 2016. Nadien lag de Russische Premjer Liga wel enkele maanden stil wegens de winterstop. In de Europa League speelde hij eind vorig jaar bijna altijd, maar in de zestiende finales werd hij tegen RSC Anderlecht twee keer aan de kant gelaten.

Bij de thuisploeg mocht Maxime Lestienne na 68 minuten invallen. In de stand blijft Kazan tiende met 27 punten, Zenit blijft met 42 punten in het spoor van leider Spartak Moskou (45 punten). De club uit de hoofdstad heeft wel nog een wedstrijd minder op de teller en ontvangt maandag Orenburg.