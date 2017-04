IN BEELD. Zo beleefde Schriek de oudste kindercarnavalstoet

Met 44 deelnemende wagens werd het kindercarnaval in Schriek (Heist-op-den-Berg) opnieuw een succes. Met 45 edities op de teller is het de oudste stoet van zijn soort in Vlaanderen. 305 kinderen liepen ditmaal mee.