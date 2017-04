Oversteekplaats zorgt voor ophef

Mechelen - Een oversteekplaats voor fietsers aan de school De Ark in Battel (Mechelen) zorgt al enkele dagen voor commotie. Het lijkt erop alsof fietsers naar de parkeerstrook of achterliggend voetpad worden geleid. En dat is niet de bedoeling.

Onlangs werden aan de school De Ark witte vierkanten op de straat getekend zodat fietsers daar veiliger de straat konden oversteken. “Maar nu lijkt het alsof fietsers naar de parkeerstrook onder de brug worden geleid. En daar staan auto’s. Duidelijk is het allerminst”, klinkt het bij een buurtbewoner.

Ook de vele fietstoeristen die er zondagochtend passeerden vonden de nieuwe situatie allesbehalve duidelijk. “Ik dacht zelfs even dat die ene auto in overtreding stond en dat die de doorgang naar een fietspad belemmerde. Maar bij nader inzien loopt er helemaal geen fietspad achter de parkeerstrook en staat die auto in regel geparkeerd. Het is dus gewoon de bedoeling dat we op de straat blijven fietsen. Dan hadden ze dat met een kleurtje of lijntjes, aan het einde van de fietsoversteekplaats, wel kunnen aangeven”, reageert fietser Danny Michiels.

Bij de stad Mechelen bevestigen ze dat de ingreep er gekomen is om de schoolomgeving veiliger te maken. Of er nog extra signalisatie komt om aan te duiden waar de fietsers, na het oversteken van de straat, moeten rijden was gisteren nog niet duidelijk.