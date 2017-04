“125 euro omdat ik politie belde voor inbraakalarm”

Curd Gillis (54) schrok zich onlangs een bult toen hij een aanslagbiljet van de stad Mechelen in de bus kreeg, omdat hij de politie had gebeld wegens een inbraakalarm bij hem thuis. Omdat er geen sporen van een inbraak waren, moet de Mechelaar nu 125 euro ophoesten.

Toen Curd (54) een tijdje geleden terugkwam van vakantie en nog maar net op Zaventem was geland, kreeg hij een berichtje op zijn smartphone dat het inbraakalarm in zijn appartement in werking was. “In het verleden was er al twee keer effectief ingebroken in mijn appartement. Valse meldingen had ik nog nooit gekregen dus ik ging ervan uit dat er opnieuw dieven in mijn appartement zaten. Omdat ik nog op de luchthaven stond, alarmeerde ik onmiddellijk het noodnummer 101 met de melding dat ik een inbraakalarm had binnengekregen”, zegt Curd. “Ik ben in Zaventem vertrokken en toen ik thuis arriveerde bleken er nergens sporen van inbraak te zijn. Ook de politie had niets kunnen aantreffen.”

Daarmee was de kous evenwel niet af voor Curd. Een tijdje geleden viel er een aanslagbiljet in de bus. “Dat ik 125 euro moest betalen omdat ik naar de politie had gebeld voor het inbraakalarm. En dat snap ik niet. De politie wordt toch betaald met belastinggeld? Moet ik dan niet bellen als mijn inbraakalarm in werking treedt? Moet ik mijn huis laten leegroven? Of hebben ze liever dat ik zelf ga kijken met het risico dat ik word aangevallen door iemand die gewapend is?”

“En moest ik nu twintig keer per jaar bellen. Maar dat is was mijn eerste keer. En wetende dat ik de voorbije twee jaar al twee keer een effectieve inbraak heb gehad.”

Schepen van Juridische Zaken Marc Hendrickx (N-VA) begrijpt de ontgoocheling van Curd. “Maar het is een reglement in onze stad. Dat is destijds in het leven geroepen om een halt toe te roepen aan het stijgende aantal loze alarmmeldingen. En we moeten daar een lijn in trekken. In dit geval gaat het om een eenmalig feit maar we kunnen moeilijk zeggen dat de aanslag door persoon X wel moet betaald worden en door persoon Y niet. Voor iedereen gelden dezelfde afspraken.”