Stemming Turks referendum verloopt rustig in Berchem

Berchem - De stemming voor het referendum in Turkije, waarbij de Turkse president Erdogan meer macht kan verwerven, in zaal BluePoint in Berchem verloopt rustig. Van incidenten zoals donderdag in Brussel, waarbij vier mensen gewond raakten, is geen sprake. De politie blijft wel waakzaam.

Op zondag 16 april stemt Turkije over een grondwetswijziging. Tot en met zondag 9 april kunnen Turken in België ook hun stem uitbrengen. Dat kan zowel in Brussel als in Berchem. Als de meerderheid van de Turken ‘ja’ zegt, zal de president voortaan de ministers van Turkije benoemen. Vandaag is dat een taak van de premier.

Het Turkse parlement zou bij een grondwetswijziging ook geen motie van wantrouwen meer kunnen indienen tegen de Turkse regering en het zou verboden zijn om de president nog mondelinge vragen te stellen in het parlement. Dat kan enkel nog schriftelijk. De president zou ook op eigen houtje het parlement kunnen ontbinden en nieuwe verkiezingen kunnen uitschrijven.

Dit weekend brengen duizenden Turken uit heel Vlaanderen in Berchem hun stem voor het referendum uit. “We hebben onze waakzaamheid verhoogd”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Er staan enkele agenten voor het stemlokaal en de politie houdt ook manschappen achter de hand.