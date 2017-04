Antwerpen -

Burgemeester Bart De Wever is een tevreden man nadat hij zondagochtend het startschot mocht geven van de Ronde van Vlaanderen. “Ik ben ongelooflijk blij”, vertelde De Wever aan onze reporter. “De organisatie is natuurlijk een titanenwerk, veel groter dan dit kan het niet worden. Dat de renners nu weg zijn is een pak van mijn hart”.