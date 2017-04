Jelle Van Damme en LA Galaxy onderuit bij Vancouver

Jelle Van Damme en Los Angeles Galaxy zijn zaterdag in de Amerikaanse Major League Soccer tegen een 4-2 nederlaag aangelopen bij de Vancouver Whitecaps. Voor Galaxy was het al de derde verliespartij in vier wedstrijden, het staat pas tiende en voorlaatste in de Western Conference.

De thuisploeg klom op voorsprong via Techera , Galaxy sloeg echter meteen terug en kwam dankzij twee doelpunten van Romain Alessandrini op 1-2. Na rust ging het echter helemaal fout voor LA. Montero en tweemaal Laba bezorgden de Whitecaps een 4-2 overwinning. Bij de bezoekers speelde Van Damme de volledige match.

Nog zaterdag speelden Chicago Fire en Montréal Impact 2-2 gelijk. Bij Chicago was nieuwkomer Bastian Schweinsteiger in zijn allereerste wedstrijd meteen goed voor een doelpunt, de ex-middenvelder van Bayern München en Manchester United opende de score na 17 minuten. Op het uur maakte Mancosu gelijk, in de slotminuten scoorden beide teams elk nog één keer. Bij Montréal ontbrak Rode Duivel Laurent Ciman omwille van een knieblessure. Impact, de nummer tien in de stand in de Eastern Conference, moet vrijdag op bezoek bij LA Galaxy.

(belga)