Kinderen laten Vreemde Vogels vliegen in winkels en horecazaken

Zoersel - Leerlingen van de gemeentelijke basisschool Beuk & Noot in Sint-Antonius werken samen met plaatselijke kunstenaars aan een bijzonder origineel project: Vreemde Vogels. Hun artistieke creaties krijgen later een plaats in winkels en horecazaken.

Eén van die kunstenaars die de kinderen mee begeleidde is juweelontwerpster Daniëlle Goffa. Zij was aan de slag bij de leerlingen van het eerste leerjaar A onder leiding van klasjuf Marleen Van Dooren.

Na drie sessies konden de jongens en meisjes al uitpakken met twee grote kunstwerken op dik papier. “We begonnen losweg met de handen te kladden op twee grote bladen. In die kleurenweelde liet ik ze vogelsilhouetten herkennen, die ze later dan al schilderend en versierend met papier, pluimen en andere materialen uitwerkten”, legt Danielle Goffa uit.

Opvallend: alle klassen van de school werkten mee aan het project en presenteren zowel eendimensionale als meerdimensionale creaties. Zo pakt ieder klasgroepje uit met een eigen, specifiek kunstwerk dat het spreekwoord ‘Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is’ duidelijk in de praktijk omzet.

Cultuurschepen Katrien Schryvers (CD&V) kwam eveneens een kijkje nemen en reageerde als volgt. “Het is fantastisch om zien over welk artistiek talent onze kinderen beschikken. Onze taak als gemeentebestuur is die creativiteit mee te helpen ontwikkelen in zowel het reguliere onderwijs als via onze kunst-, muziek- en woordacademies.”

Van 5 tot en met 17 mei laten de kinderen hun Vreemde Vogels vliegen en zullen ze in het straatbeeld, met name in de winkels en horecazaken, te zien zijn.