LIVE. Volg de start van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen

Antwerpen - Tussen 8.30 uur en 10.45 uur is het alle hens aan dek voor de wielerfans in Antwerpen. Er worden tienduizenden wielerfans verwacht op en rond de Grote Markt, de Groenplaats en het Steenplein voor de officieuze start van de 101ste Ronde van Vlaanderen. Onze reporters zijn ter plaatse om de sfeer op te meten aan het fandorp en op de Grote Markt.

Momenteel komen de wielerliefhebbers aan op de Grote Markt. Daar is een gele loper uitgerold en zullen de renners straks voorgesteld worden. De muziek staat heel luid tot ongenoegen van verschillende bezoekers.

Het weer blijft overwegend droog op deze dag van de Ronde, met regelmatig wat zon bij maxima rond 15 of 16 graden.

Vanaf 8.30 uur rijden de renners van hun teambussen op de Scheldekaaien (van de Fortuinstraat tot de Suikerrui) langs die Suikerrui naar het startpodium op de Grote Markt. Verwacht u niet aan de klassieke beelden waarin de renners een voor een het podium op rijden, het wordt een show waarin elke ploeg met een specifiek lied als rocksterren het podium oprijden, verwelkomd door Studio Brussel-dj’s Stijn Vlaeminck en Linde Merckpoel. Nog een primeur is dat de teampresentaties op de Grote Markt ook te volgen zijn op de verscheidene grote schermen in de stad.

Fandorp Groenplaats

Om 8 uur is het fandorp op de Groenplaats geopend. Daar kunnen koersliefhebbers tot 18 uur gratis terecht bij verschillende standjes van partners en organisaties van de Ronde. Zo kan er een virtuele fietstocht door Antwerpen gemaakt worden en zijn de ‘Ronde in Antwerpen’-wielertruitjes beschikbaar voor 35 euro (opbrengst gaat naar Kom op Tegen Kanker). Mensen die na de start in Antwerpen blijven, kunnen de wedstrijd volgen op groot scherm.

Vrijwilligers delen aan het fandorp handjes uit om mee te zwaaien:

Ook Gazet van Antwerpen is uiteraard van de partij:

Bij de opening rond 8 uur was er nog niet veel dorp aan het fandorp:

Dit staat er nog te gebeuren vandaag:

Om 10.30 uur wordt de Ronde van Vlaanderen officieus op gang geschoten aan Het Steen. Dit parcours van 9,4 kilometer volgen de renners aan een gezapig tempo voor de wedstrijd aan het kerkplein in Burcht rond 10.45 uur officieel van start gaat: aan het Steenplein gaat het peloton de Scheldekaaien af om aan de Brouwersvliet rechtsaf te slaan; aan de Italiëlei wordt een bocht van 180 graden gemaakt om via de Waaslandtunnel Linkeroever te bereiken; na de tunnel maken de renners een ommetje langs de Charles de Costerlaan, Halewijnlaan en Blancefloerlaan om aan het Frederik van Eedenplein rechtsaf de Beatrijslaan op te gaan en enkele kilometers rechtdoor te rijden tot ze in Burcht aankomen.

Van 10.45 tot 14.30 uur zijn er voor de liefhebbers nog optredens van dj Linde Merckpoel ft. Johnny DC, Level Six en Regi op de Grote Markt. Zij die liever gaan shoppen, kunnen die dag ook overal terecht, want het is winkelzondag.

