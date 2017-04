Simon Van de Voorde met Trentino naar finale CEV Cup volleybal

Red Dragon Simon Van de Voorde heeft zich zaterdag met zijn Italiaanse club Trentino voor de finale van de CEV Cup geplaatst. Trentino leed een 3-2 nederlaag bij het Turkse Fenerbahçe (25-20, 22-25, 29-27, 19-25, 15-6), maar had dinsdag de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen.

Van De Voorde startte de eerste twee sets en de vierde in de basis en viel in de derde in. Hij nam vijf punten voor zijn rekening.

In de finale geeft Trentino het Franse Tours partij. De Fransen wonnen met 2-3 bij het Duitse Rheinmain Rüsselheim, dat Aalst in de kwartfinales uitschakelde, en hadden de heenwedstrijd al met 3-0 gewonnen. Van de Voorde en co spelen dinsdag 11 april eerst thuis en treden zaterdag 15 april in Tours aan.