Canadezen Tessa Virtue en Scott Moir wereldkampioen ijsdansen

Tessa Virtue en Scott Moir hebben zich zaterdag op het WK kunstschaatsen in de Finse hoofdstad Helsinki tot wereldkampioen ijsdansen gekroond. Het Canadese duo bleef de Fransen Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron voor, die op de twee voorgaande edities het goud veroverden. De Amerikanen Maia en Alex Shibutani vervolledigden het podium.

Het is voor Virtue en Moir hun derde wereldtitel, na eerdere zeges in 2010 en 2012. In 2010 werden ze in het eigen Vancouver ook Olympisch kampioen, vier jaar later moesten ze in het Russische Sochi met olympisch zilver vrede nemen. Volgend jaar vinden in februari de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang plaats.