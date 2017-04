Johanna Konta pakt de zege op WTA Miami

De Britse Johanna Konta (WTA 11) heeft zaterdag het WTA-tennistoernooi van het Amerikaanse Miami (hard/7.669.423 dollar) op haar naam geschreven.

Het 25-jarige tiende reekshoofd haalde het in de finale in twee sets van de Deense Caroline Wozniacki (WTA 14), een voormalige nummer een van de wereld: 6-4 en 6-3 na 1 uur en 36 minuten.

Voor Johanna Konta was het de derde toernooizege in vier finales. Ze won eerder dit jaar het toernooi in Sydney, vorig jaar was ze de beste in Stanford en verloor ze de eindstrijd in Peking. Voor de één jaar oudere Wozniacki was het haar 45e finale op het WTA-circuit, de teller blijft staan op 25 toernooizeges. Ook in Doha en Dubai was ze eerder dit jaar al verliezend finaliste.