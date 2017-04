Dessel zorgt voor gepast antwoord na verloren heenmatch, Heist bijna uitgeteld

Dessel / Heist-op-den-Berg - Dessel Sport boekte een zesde zege op rij zodat de Kempenaren nu wel echt zeker zijn van eindrondevoetbal. Dat terwijl KSK Heist na de 2 op 12 gas moet terugnemen en zo goed als zeker is uitgeteld voor de eindronde.

De thuisploeg speelde een schitterend eerste halfuur en dat werd duidelijk in een vroege 3-0-voorsprong na goed twintig minuten. Eerst kon Gerits na actie van Breugelmans de score openen en wat later kopte Vansimpsen zijn twaalfde treffer tegen de touwen. Eén minuut later was het Kevin Janssens die op aangeven van Breugelmans voor de definitieve kloof zorgde.

Na rust kwamen de bezoekers het best uit de kleedkamer, maar Kabeya en Challouk misten mooie kansen evenals Badiane die van kortbij over knalde. Aan de overzijde besloot Breugelmans al struikelend op de paal, maar in de slotminuten zette Vosters met een mooie kopbal op aangeven van Debauve de kroon op het werk. Verdiende zege, maar met een overdreven score.

DOELPUNTEN: 5’ Gerits 1-0, 20’ Vansimpsen 2-0, 21’ Janssens 3-0, 89’ Vosters 4-0.

Dessel: Kustermans, Smet, Remen, Dreesen, Vosters, Tilburgs, Baeten (82’ Debauve), Gerits (79’ Reuten), Janssens, Breugelmans (81’ Ofori), Vansimpsen.

Heist: Van Aerschot, Badiane, Wijns, Grant (46’ Tambeur), Nwadikwa, Regnier, Webers, Challouk, Dethier (78’ Santoro), Kabeya, Ventose (72’ Troonbeeckx).