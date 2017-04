Ze spaarden er zes jaar voor, maar op 1 april spatte de droom van Yvan en Karen uit elkaar

Ze droomden er al jaren van. Een sabbatjaar nemen op hun werk om samen met hun kinderen de wereld rond te reizen. Alles was al gepland, maar enkele weken geleden kregen Yvan en Karen een wel heel koude douche te verwerken.

Op deze zaterdag 1 april veranderen heel wat zaken in België. Een van die dingen: tijdskrediet aanvragen zonder reden is niet langer mogelijk. “Onze levensdroom is definitief in het water gevallen. Bedankt regering”, zegt het Brusselse koppel aan RTL.be.

Yvan is informaticus, Karen werkt in de banksector. Ze hebben twee kinderen (van 2,5 en 5 jaar) samen. Ze dromen er al jaren van om met het gezin een jaar lang een reis rond de wereld te maken. Yvan en Karen kregen het reisvirus ruim veertien jaar geleden te pakken. Net nadat ze elkaar hadden leren kennen - toen ze allebei negentien waren - waren ze voor het eerst met het vliegtuig op reis vertrokken. “Als kind hadden we allebei alleen nog maar gereisd met de wagen. Het was pas toen dat we beseften dat we de hele wereld konden verkennen”, aldus Yvan.

Het koppel begon zes jaar geleden te sparen voor hun wereldreis. Ze dachten na hoeveel ze in totaal nodig zouden hebben en begonnen stukje bij beetje geld opzij te zetten. Net toen ze het volledige bedrag bijna bij elkaar gespaard hadden, kwam de koude douche. Vanaf 1 april zou het niet meer mogelijk zijn om tijdskrediet zonder motief aan te vragen. Toen ze het nieuws vernamen, was het al te laat om nog snel-snel een aanvraag in te dienen voor de wet in voege zou treden. “Onze droom was om er een jaar tussenuit te knijpen, maar dat recht hebben we nu niet meer. Nu moeten we onze job opzeggen als we onze trip nog willen doorzetten. Ze willen ons uitpersen als citroenen, dat is ons gevoel.”

Wat ze dan nu gaan doen? “Dat moeten we nog eens bekijken.”