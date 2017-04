Ronde voor wielertoeristen succesvol met minder ongevallen en rentree Muur

Oudenaarde - In het Oost-Vlaamse Oudenaarde hebben zaterdag omstreeks 17.30 uur ongeveer drie kwart van de 16.000 wielertoeristen hun Ronde van Vlaanderen achter de rug. “Alles verloopt vlot”, zegt Gert Van Goolen van organisator Golazo. “Er zijn minder ongevallen dan vorig jaar en de wielerliefhebbers zijn heel tevreden met de terugkeer van de Muur (van Geraardsbergen) in het parcours.”

Tijdens de Ronde van Vlaanderen Cyclo, officieel We Ride Flanders, krijgen wielerliefhebbers de kans zichzelf te testen op het parcours van ‘Vlaanderens Mooiste’. De 26ste editie startte zaterdagmorgen om 7 uur in Antwerpen en Oudenaarde en er waren 16.000 wielertoeristen uit 56 landen ingeschreven. De finish van de vier afstanden tussen 73 en 237 kilometer ligt telkens in Oudenaarde.

De 141 kilometer was de meest populaire afstand, met 7.539 deelnemers. Er waagden zich ook 5.431 wieleramateurs aan de volledige afstand die de profs zondag afleggen, inclusief de aanloop door het Waasland en de zestien hellingen met de terugkeer van de Muur van Geraardsbergen.

“Op de Muur liep alles vlot en de reacties zijn heel positief. De wielerliefhebbers zijn heel tevreden met de terugkeer van de Muur, want er waren nog nooit zoveel deelnemers voor de langste afstand”, zegt Van Goolen.

