Zege in Medal Race levert Evi Van Acker slechts achtste plaats op, Carlier knap 5e

Zeilster Evi Van Acker is zaterdag in Palma de Mallorca met een nettototaal van 115 punten op de achtste plaats geëindigd in de Laser Radial-klasse in de Trofeo Princesa Sofia.

De 31-jarige Van Acker was zaterdag de beste in de medaillerace en kon zo nog één plaats opklimmen in de eindstand. “Ik ben blij hier toch nog met een goed gevoel te kunnen afsluiten”, schreef de bronzenmedaillewinnares van de Spelen van Londen na afloop op haar Twitter-account. Van Acker werd vrijdag een tweede keer gediskwalificeerd en ging in vrije val in de stand.

Beste Belgische werd zo de amper twintigjarige Maité Carlier, die met een zesde stek in de Medal Race met 106 punten op de vijfde plaats eindigde. De zege ging met 83 punten naar de Chinese Zhang Dongshuang. Zij haalde het met negen punten van de Litouwse Viktorija Andrultyte. De Finse Monika Mikkola werd met 98 punten derde. Emma Plasschaert eindigde met 159 punten op de twintigste plaats. Enkel de top tien mocht zaterdag starten in de Medal Race.