De meest gewilde laarzen van het moment kosten meer dan een tweedehands auto

Ze lijken rechtstreeks uit de jaren tachtig te komen, zijn bezet met 3.000 kristallen en prijken aan de voeten van Rihanna. De glitterlaarzen van modehuis Saint-Laurent zijn het meest gewilde item van de catwalk, ondanks het prijskaartje van een slordige 5.600 euro.

Saint-Laurent zet al een tijdje de toon wat betreft 'hebben'-items in de modewereld en nu brengt het modehuis na de grunge de jaren tachtig weer in schwung. Vorig jaar maakte ontwerper Hedi Slimane plaats voor de half-Belgische ontwerper Anthony Vaccarello, die bekend staat om zijn erg sexy creaties.

Deze laarzen zitten eigenlijk pas in de herfstcollectie van het merk, maar popster Rihanna draagt ze al en ze is er gek op, zo blijkt uit haar Instagramaccount. Sindsdien is het hek van de dam: alle luxewarenhuizen, waaronder Saks Fifth Avenue en Bergdorf Goodman hebben een wachtlijst voor de laarzen. Ondanks het prijskaartje, dat zo'n 6.000 dollar (5.600 euro) bedraagt. Volgens modewebsite Women's Wear Daily passen de slobberlaarzen bezet met 3.000 kristallen perfect in de eighties-esthetiek van Vaccarello. Dat de halve wereld storm loopt voor zijn deze laarzen, is dan ook een mooie opsteker voor onze (half-) landgenoot.

