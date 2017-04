Zie jij waarom de meningen over deze make-over verdeeld zijn?

Een filmpje waarin een vrouw met acne onder handen wordt genomen door een make-upartieste, is op Instagram bijna een half miljoen keer bekeken. Maar hoewel iedereen het eens is dat het resultaat er prachtig uitziet, komen er ook heel wat bedenkingen.

De video werd gepost op de Instagram van Lilly Ghalichi, een beroemdheid op social media die haar eigen bedrijf in valse wimpers heeft. In het filmpje is te zien hoe een vrouw met zware acne onder handen genomen wordt door een visagiste en een dikke laag make-up krijgt om haar rode vlekken te verbergen.

Het resultaat is erg spectaculair en het filmpje krijgt vooral positieve commentaren, vooral van wie zelf last heeft van acne. Maar er komt ook kritiek van volgers die menen dat het erg ongezond is om een beschadigde huid te verstikken onder een dikke laag make-up.

Volgens dermatologen is dat niet noodzakelijk een probleem, zolang je producten gebruikt die niet-comedogeen en olievrij zijn. "Zorg dat je make-up gebruikt die proper is - niets dat vervallen is of gek ruikt", zegt de Amerikaanse dermatolge Hadley King aan het magazine Teen Vogue. "Gebruik ook alleen propere borstels en sponsjes om geen bacteriën te verpreiden. Leg geen te dikke laag op je huid en probeer vooral om zo veel mogelijk van puistjes te blijven.'

