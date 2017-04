Trump verlaat bijeenkomst... zonder te doen waarvoor bijeenkomst samengeroepen werd

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een bijeenkomst verlaten voordat hij de papieren had ondertekend waarvoor de bijeenkomst samengeroepen was. Vicepresident Mike Pence moest Trump noodgedwongen achternazitten.

Tijdens de bijeenkomst stelden enkele journalisten president Trump vragen over zijn voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn, die in ruil voor immuniteit aangeboden heeft om te getuigen over de Russische betrokkenheid met de Amerikaanse verkiezingen.

Trump negeerde de vragen en verliet de ruimte, maar werd meteen achternagezeten door Mike Pence. De vicepresident had twee decreten bij zich die Trump nog moest ondertekenen. Want daarvoor was de bijeenkomst in de eerste plaats bijeengeroepen.

Het eerste decreet beval een 90 dagen lange studie van de Amerikaanse handelstekorten met enkele van de grootste handelspartners van het land. Het tweede moet dan weer voorkomen dat buitenlandse fabrikanten Amerikaanse bedrijven de loef afsteken door hun producten te verkopen aan een “onfaire” prijs.

Beide decreten werden alsnog ondertekend, zij het met een beetje vertraging.