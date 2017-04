Werelds barbecuerestaurant : Urenlang garen bij Black Smoke

Met Black Smoke, op de site van Brouwerij De Koninck, realiseerden Kasper Stuart en Jord Althuizen samen hun droom: een op Amerikaanse leest geschoeid barbecuerestaurant, maar met Europese verfijning. “Het is het kindje van twee eigenwijze vakidioten.”

Horecadier Kasper Stuart blikt moe maar tevreden terug op de roadtrip die hij met Jord ­Althuizen maakte in de VS. “In twaalf dagen legden we 7.250 kilometer af en deden daarbij twaalf staten aan, bezochten 42 restaurants, drie brouwerijen, drie distilleerderijen en Graceland van Elvis Presley. Je zal het niet geloven, maar ik ben toen geen gram aangekomen.”

Niettemin werd er elke dag geproefd. “Ik kende de VS alleen van de stranden van Californië en Bay Watch. Jord liet me de barbecue-belt kennen, Amerikaanse staten waar het traag garen van vlees verheven is tot kunst.”

Kasper Stuart in zijn zaak Black Smoke Foto: Kioni Papadopoulos

Voor beiden was het de laatste etappe voor ze voluit van start gingen met restaurant Black Smoke. “Ik had Jord leren kennen als cateraar. Zijn bedrijf Smoking Goodness bracht hem op Belgische en Nederlandse festivals. Samen organiseerden we ‘Holy Smoke’-weekends tijdens Summer Josephine’s en Smokey Jo’s Garage in de tuin van brouwerij De Koninck. Nadien vroegen we ons beiden af waarom we die barbecue niet in een restaurantformule zouden steken.”

En toen kreeg het duo toevallig de toren van brouwerij De Koninck te zien. “Hier stonden de gistkuipen. De weggehaalde isolatie had de muren zwart gekleurd: passend voor ons doel”, legt Kasper uit.

“Ik denk dat we een goede match vormen. Jord is al even vakidioot als ikzelf, vurig pyromaan en de Amerikaanse slow cooking zit hem in het bloed.” Dat traag garen gebeurt op de vijfde verdieping van Black Smoke. Twee verdiepingen lager werken chefs Vadim Vesters en Matthias Jacobs de gerechten af in de barbecuekeuken. Ze noemen dat daar De Hel en afgaand op het flakkerende vuur is het daar inderdaad smoking hot.

Het oppoken van de vuurtjes gebeurt in beide keukens met verschillende soorten hout. Afhankelijk van de vleessoort gebruiken ze beuk, eik, kerselaar of hout van een walnoot-, appel- of perenboom. “Kers laat een fijne smaak achter, maar kleurt het vlees ook donker. Daar moet je dus voorzichtig mee zijn”, weet Kasper.

Matthias Jacobs in barbecuekeuken ‘De Hel’. Foto: Kioni Papadopoulos

Urenlang garen

De gaartijden voor het vlees zijn niet min. “Kippen garen tot drie uur in onze smokers, ribbetjes liggen daar zes uur in en brisket wel achttien uur”, zegt Kasper.

“In de States heb ik de brisket leren kennen, of puntborst. Dat hangt tussen de voorpoten van de koe en wordt in België verwerkt tot pastrami of soepvlees. Wij maken daar na achttien uur goddelijk lekker vlees van.”

Tasten en ruiken

Bij Black Smoke gebruiken ze graag Spaanse runderen, omdat die een hoger vetpercentage hebben. “Dat mag je niet afschrikken, want na uren garen is dat weggesmolten en heeft het de smaak verrijkt. Hoelang het vlees moet garen, is een kwestie van ervaring, tasten en ruiken. Het is gewoon een ambacht”, weet Kasper.

Ook voor de klant is het aftasten. Barbecue kent iedereen, maar deze vorm is nagelnieuw. Daarom hebben ze de Bonanza op de kaart gezet, een gerecht waarbij je alle soorten vlees, sla en patat deelt. “En wat er over is, neem je mee in de doggybag”, zegt serveerster Ilona.

De BBQ Beef Taco’s. Foto: Kioni Papadopoulos

www.blacksmoke.be, Boomgaardstraat 1.