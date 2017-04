Simons sneert naar Wilmots: “Doe wat je belooft, of hou je mond”

Timmy Simons brengt zaterdag zijn biografie uit. In ‘1000, Timmy Simons’ overloopt hij zijn rijkgevulde carrière en doet hij een opmerkelijk onthulling over voormalig bondscoach Marc Wilmots. Die nam hem in extremis niet mee naar het WK 2014, iets wat Simons hem nog altijd heel kwalijk neemt.

“Marc had me gezegd: ‘Wat er ook gebeurt, jij gaat altijd mee naar Brazilië.’ Hetzij als speler, hetzij als lid van de technische staf bijvoorbeeld. Uiteindelijk heb ik twintig minuten voor de persconferentie te horen gekregen dat ik niet geselecteerd was. Als je dan achteraf verklaart dat we al zo veel hebben meegemaakt en goede vrienden zijn, dan zeg ik: welke vriend doet zoiets? Als je zoiets belooft, doe het dan ook, of hou gewoon je mond“, is de middenvelder van Club Brugge streng.

Wilmots is sinds kort bondscoach van Ivoorkust. Foto: AFP

De 40-jarige Simons bleef uiteindelijk steken op 94 caps. In zijn volledige carrière speelde hij al meer dan 1000 wedstrijden. Aan stoppen lijkt de veteraan nog niet te denken, een contractverlenging bij Blauw-Zwart lijkt in de pijplijn te zitten.