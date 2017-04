Shirtcontrole voor “cleane kleren” tijdens Ronde voor wielertoeristen

Oudenaarde -

Tijdens de Ronde van Vlaanderen Cyclo heeft zaterdagvoormiddag voor het eerst een shirtcontrole voor “cleane kleren” plaatsgevonden, om aandacht te vragen voor kleren gemaakt in menswaardige omstandigheden. “Heel wat sportkledij is gemaakt in onveilige fabrieken in Cambodja, Indonesië of Bangladesh, door naaisters die hongerlonen verdienen”, zegt Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne van Wereldsolidariteit.