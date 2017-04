Kim Kardashian kiest voor drastisch korter kapsel

Een nieuwe dag, een nieuw kapsel in de wereld der Kardashians. Dit keer heeft Kim haar superlange extentions geruild voor een pittige lob tot iets over haar schouders.

Nadat ze in Parijs het slachtoffer werd van een gewapende overval bleef het een tijdje stil rond Kim Kardashian. Maar de realityster lijkt helemaal terug, zowel op social media als in het openbaar leven. Dit keer haalt ze de media met haar nieuwe kapsel: een rechte, kastanjebruine lob tot net over haar schouders. Een drastische verandering, want daarvoor droeg Kardashians extentions die tot onderaan haar rug kwamen.

I just like this pic Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 4 Mrt 2017 om 10:18 PST

Het is niet de eerste keer dat Kardashian voor een lob, een lange bob, kiest: ook in de zomer van 2016 had ze een paar dagen een korter kapsel, dat ze toen snel weer ruilde voor extentions.

Ondertussen wordt in de Verenigde Staten ook het nieuwe seizoen van de realityserie 'Keeping Up With The Kardashians' uitgezonden. Daarin liet Kim weten dat ze graag een derde kind zou willen met haar man Kanye West, maar ze vreest voor haar gezondheid. De 36-jarige moeder van twee had tijdens haar vorige bevallingen veel alst van complicaties, zoals een placenta die vergroeide met haar baarmoeder en zwangerschapsvergiftiging. Volgens haar dokters brengt ze zichzelf in gevaar door aan een derde zwangerschap te beginnen, maar Kim vertelde in de realityshow dat ze haar baarmoeder wil laten opereren in de hoop toch nog een kind te kunnen krijgen.