Gemiddelde temperatuur in maart evenaart record

Met een gemiddelde temperatuur van 9,5 graden in maart is in Ukkel het record van 1991 geëvenaard. Normaal bedraagt de gemiddelde temperatuur voor maart 6,8 graden.

Ook de gemiddelde maximumtemperatuur en gemiddelde minimumtemperatuur scoren fors hoger dan de normale waarden: respectievelijk 13,7 graden (norm: 10,4) en 5,3 graden (norm: 3,1). Dat meldt het KMI. Het werd ook het vijfde jaar, sinds 1901, zonder vorstdagen. Ukkel kende slechts 10 neerslagdagen, maar er viel met 48 mm neerslag wel een normale hoeveelheid.

Hoewel de gemiddelde maximumtemperatuur ingeschaald wordt als uitzonderlijk hoog, is het nog iets minder dan het record van 2014 (14,1 graden). Wel werd een ander record, dat van de hoogste minimumtemperatuur, gebroken. Het kwik zakte in maart niet onder de 2 graden - in 2014 was dat 0,4 graden. De absolute maximumtemperatuur van 21,8 graden in Ukkel, afgelopen donderdag, is een “zeer abnormaal hoge” waarde, maar breekt geen records. In Angleur, bij Luik, werd het op diezelfde dag 23,5 graden, terwijl het kwik daar op de 22e nog zakte tot -6,7 graden.

De zonneschijnduur was afgelopen maand in Ukkel “abnormaal hoog”, met bijna 156 uur zon, tegenover 114 uur normaal.