Topchirurg verkracht moeder terwijl haar zoon op operatietafel ligt

Bang en verward. Zo voelde een moeder zich, toen ze met haar zoontje in het ziekenhuis zat. De jongen was er ernstig aan toe en moest onder het mes. Daarvoor stond één van de meest succesvolle cardiologen uit het Verenigd Koninkrijk klaar, maar toen de jongen op de operatietafel lag, richtte dokter Mohamed Amrani zich naar zijn moeder.

“Je bent me dit verschuldigd”, had de 53-jarige topdokter gezegd tegen de jonge vrouw in het Cromwell ziekenhuis in de buurt van Londen. Hij zou naar haar toe gegaan zijn in de operatiezaal en haar gedwongen hebben om hem te kussen. Nadien zou hij de jonge vrouw bevolen hebben om zich ter plekke uit te kleden, terwijl hij haar toefluisterde: “Ik ga je neuken!”

Maar daar stopte het niet. De cardioloog penetreerde haar met zijn vingers, terwijl haar zoontje op de operatietafel lag. Toen ze hem smeekte om op te houden, zou hij gelachen hebben en haar verder hebben misbruikt. Dat melden verschillende Britse media.

“Ik voelde me echt vies. Ik was helemaal de kluts kwijt”, vertelde de vrouw nu, twee jaar later, tegen de rechter. Ze zou niet zijn eerste slachtoffer zijn. Nog vier andere vrouwen zouden tussen 2001 en 2014 iets gelijkaardigs hebben meegemaakt met de topdokter. Amrani ontkent alle beschuldigingen.