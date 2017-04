Grizzlies hebben ticket voor play-offs in NBA beet

De Memphis Grizzlies hebben zich geplaatst voor de play-offs in de Amerikaanse NBA. De ploeg verzekerde zich vrijdag van een plek bij de beste acht in de Western Conference door met 99-90 te winnen van Dallas Mavericks. Mike Conley was de topschutter bij de Grizzlies met 28 punten, Zach Randolph scoorde 22 punten.

Memphis plaatste zich als zevende team uit de Western Conference voor de play-offs (na Golden State, San Antonio, Houston, Utah en de LA Clippers). Er is nog één plaatsje vrij, Denver heeft de beste papieren om de nacompetitie te spelen.

Nog vrijdag kwam San Antonio tegen Oklahoma City Thunder op ruime achterstand, maar de ploeg uit Texas richtte zich op in het tweede deel van de wedstrijd en besliste het duel in de laatste minuut. Een dunk van LaMarcus Aldridge met nog twintig seconden op de klok zette de Spurs voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong: 96-95. Russell Westbrook poogde Thunder te redden, maar zijn schot werd geblokkeerd, waarna Kawhi Leonard nogmaals kon scoren voor de Spurs. De eindstand was 100-95. Westbrook viel wel weer op met zijn 39e triple double (32 punten, 15 rebounds, 12 assists). Hij heeft het seizoensrecord van Oscar Robertson (41 triple doubles in de NBA-jaargang 1961-1962) bijna te pakken.