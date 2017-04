OVERZICHT. Bent u deze aprilgrappen al tegengekomen?

Marc Coucke die pretpark Walibi koopt en zelf bezoekers wil verwelkomen verkleed als bever? U raadt het al, het is vandaag 1 april. We lijsten voor u de leukste aprilvissen op. Hebt u er zelf nog gehoord of gezien in de media? Laat het ons weten onderaan dit artikel.

Na Axel Witsel zou Kevin Vandenbergh de tweede Belgische voetballer zijn die een lucratief contract versiert in China, zo meldt Sporza. De 33-jarige voetballer stapt van tweedeprovincialer Aarschot over naar Yuren Jie in de Chinese tweede klasse en kondigt dat vol trots aan op de eerste dag van april. ‘Ik denk dat Aarschot voor mij een paar miljoen opstrijkt. Hoeveel precies weet ik niet. Voor Aarschot is dat natuurlijk een ongelofelijke zaak, want dat geld kunnen ze gebruiken om te investeren in nieuwe spelers en hun accommodatie.’

La Dernière Heure weet dan weerdat Marc Coucke nu ook pretpark Walibi heeft gekocht en meteen grootste plannen heeft: de bekende kangoeroe zou hij vervangen door een bever. Voor de heropening op 1 juni zou Coucke ook zelf in het pak kruipen om als mascotte de bezoekers te verwelkomen.

Hogeschool UCLL lanceert een luchtbrug tussen de campussen. Marc Vandewalle: “Met 10 campussen op de as Leuven-Limburg malen we vele kilometers. De tijd die hierin verloren gaat, rekening houdend met files, is erg kostbaar”. Als oplossing kocht de hogeschool onlangs een transporthelikopter waarmee men dagelijks studenten en personeelsleden kan transporteren.

Coolblue lanceert vandaag een nieuw concept: de Pakketvertrager. De online retailer reageert hiermee op de trend dat alles steeds sneller moet. Klanten die wat langer willen uitkijken naar hun bestelling, klikken de optie Pakketvertrager aan. Het pakket wordt dan opzijgelegd in de pakketjeskelder en kan daar zomaar maanden blijven liggen. ‘Vandaag besteld? Ooit in huis. Veel leuker én spannender’, aldus Coolblue.

Google pakt op 1 april steevast uit met een ‘specialleke’. Dit jaar laat de zoekrobot toe om Pacman te spelen in Google Maps, dezelfde mop die ze in 2015 lanceerden. Het enige dat je moet doen is de applicatie (of de website) van Google Mapsopenen en op het icoontje van Pacman klikken. Als je je locatieverzieningen aanzet kan je ook echt spelen in je eigen buurt, al moeten er wel genoeg straten zijn die de figuurtjes kunnen doorkruisen.

Google Nederland heeft de special effects bovengehaald. Om iets te doen aan het slechte weer bij onze noorderburen, introduceren ze Google Wind. Google Wind zorgt ervoor dat de Nederlanders zelf het weer kunnen bepalen, en dat met behulp van hun typische ouderwetse windmolens.

De gemeente Asse deelt vandaag cadeautjes uit: omdat er afgelopen winter niet zo vaak moest worden gestrooid, heeft de gemeente vijf ton strooizout op overschot. Omdat het stockeren meer kost dan de aankoop, kan elk gezin vandaag tien kilogram strooizout komen ophalen bij de gemeentelijke werkliedencentrale, zo stond deze week te lezen in het infoblad van de gemeente.

Foto: marinetraffic.com

Op de website www.marinetraffic.com kan u vandaag niet alleen het scheepvaartverkeer live volgen maar ook de vissen die in de Noordzee en onze kanalen zwemmen.

Eentje die nogal doorzichtig is, maar wel grappig, is de actie van Autoglass Clinic. Zij pakken vandaag uit met een autovoorruit op sterkte. “Geen bril meer nodig in de auto, en hét middel tegen diefstal van de wagen”, klink het op Facebook.

Het nieuwe jaarmarktcomité van Broechem heeft besloten om de jaarmarkt dit jaar rookvrij te houden. Na de wachtrijen in pretparken, een rookverbod op café’s heeft nu ook Broechem binnenkort een evenement in het openbaar waar je niet meer mag roken.

De lokale websiteinternetgazet.be maakte melding van een watervliegtuig boven de Paalse Plas in Beringen. De proefvlucht van zaterdagochtend zou er gekomen zijn op vraag van bedrijven uit Ravenshout. Zij zouden al langer vragende partij zijn voor een luchthaven in de buurt van de industriezone. “Ook de Millenniumgolfclub met haar internationale publiek en winkelcentrum Be-Mine zijn geïnteresseerd”, klinkt het. “Er kan geen twijfel over bestaan dat de derde stad van Limburg in navolging van Hasselt (Kiewit), Genk (Zwartberg) en Sint-Truiden (Brustem) het aan haar stand verplicht is een luchthaven te hebben.”

Helaas voor de mensen die hun kans wilden wagen: K3 zoekt geen K4. Dat stond er te lezen op een fansite van de meidengroep. En nee, Kathleen Aerts was niet één van de allereerste kandidaten om haar status van ex-K3 opnieuw te veranderen. Hanne, Klaasje en Marthe zullen het alleen moeten doen.

Ook de Borlée-tweeling overweegt geen carrièreswitch, ook al beweert de gespecialiseerde site Atletiek Nieuws het tegendeel. Zou zou hun papa verklapt hebben dat “Borlée wordt Bobslee” cito presto werkelijkheid zou worden. De vele verwijzingen naar “(april)vissen” vertellen een heel ander verhaal.

Foto: POLCON - POLITIECONTROLES

Mensen beetnemen kan leuk lijken, maar een aprilvis uit het West-Vlaamse Rekkkem zou de lolbroeken wel eens een flinke duit kunnen kosten. Een paar plaatselijke lolbroeken hadden er een flitspaal omgetoverd in een “flits surprise”. Het ziet er grappig uit, maar het kan zelfs celstraffen opleveren...

Foto: Heineken

Slecht nieuws voor liefhebbers van het Nederlandse biermerk Heineken. Het bedrijf gaat geen samenwerking aan met koffieproducent Douwe Egberts om, in navolging van Senseo, samen Heineken-bierpads te maken.

Hebt u nog een aprilvis gespot? Laat het ons hier weten: