Antwerp speelt gelijk in oefenwedstrijd tegen Westerlo

Antwerp heeft in een oefenmatch tegen Westerlo 1-1 gelijk gespeeld. Hairemans opende de score voor Antwerp (‘36). Kort voor de rust (43’) tikte Ganvoula de gelijkmaker binnen. In een matige tweede helft waren er nog wat kansjes, maar gescoord werd er niet meer.

Antwerptrainer Wim De Decker koos na de 2-3-winst een week geleden in Kortrijk voor een 3-4-3, met onder meer de startende driemansdefensie Duplus-Biset-Colpaert. Jezina mocht eens negentig minuten in de goal staan. Westerlo-coach Jacky Mathijssen bekeek de derde Kempense oefenpot (na telkens 0-1 winst tegen OHL en MVV) vanuit de Antwerpse tribune en liet het coachen aan zijn eerste assistent over.

Antwerp bracht eerst het meeste gevaar, maar goals leverde dat niet op. Westerlo kwam eerder pover voor de dag, met Acolatse die de beste kans dan nog ver naast knalde. Bovendien viel de aanvaller al snel geblesseerd uit. Henkens op vrijschop trof dan weer de doelpaal. Dan deed de weggestuurde Hairemans het beter aan de overkant: lage schuiver rechtdoor en 1-0. Jezina stond goed op een schotje van Ganvoula, die kort daarna wel raak mikte: 1-1.

Meteen na de rust knalde Hairemans zijn vrijtrap naast de nog slechts grabbelende dubbele meter Van Hout op de paal. Maar voorts nog maar zelden echte opwinding op de Bosuil, of het moeten de te makkelijk om zeep geholpen kansen van Annys en Binst zijn geweest. Limbombe was nog het dichtst bij de winst.