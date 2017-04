Antwerpen - Verschillende standbeelden in de stad dragen zaterdagochtend een ‘bavet’. Het gaat om een stunt voor de opening het nieuwe Spaghetti-restaurant Bavet.

Bavet is een nieuw restaurant in de Nationalestraat dat zaterdag opent. Als stunt kregen verschillende standbeelden in Antwerpen zaterdagochtend een bavet met daarop Antwerpse gezegden zoals ‘Oep aa Bakkes’, ‘Muug veul spaghetti’, ‘Lakker en Goe’, ‘Heddet in de mot’.

Willem Elsschot, Mechelseplein Foto: Wim Hendrix

Den Deugniet, Korte Gasthuisstraat Foto: Wim Hendrix

Hendrik Conscience, Consciencepleintje Foto: Wim Hendrix

Pieter Appelmans aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Foto: Wim Hendrix

Prekersstraat Foto: Wim Hendrix