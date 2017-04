16.000 Flandriens rijden hun Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen

Zowel in Antwerpen als in Oudenaarde is zaterdagochtend om 7 uur de 26ste editie van de uitverkochte Ronde van Vlaanderen Cyclo gestart. 16.000 wielertoeristen uit 56 landen zwoegen op een parcours tussen 74 en 237 kilometer.

Er zijn dit jaar twee nieuwigheden: een extra vierde afstand van 200 kilometer en uiteraard de start in Antwerpen (Sint-Michielskaai), voor wie de 200 of 237 kilometer kiest. De finish ligt voor de vier tourtochten in Oudenaarde.

De 141 kilometer is de meest populaire afstand, met 7.539 deelnemers, maar er wagen zich ook 5.431 wieleramateurs aan de volledige afstand die profs zondag ook afleggen, inclusief de aanloop door het Waasland en de zestien hellingen met de terugkeer van de iconische Muur van Geraardsbergen. De nieuwe afstand van 200 kilometer lokte 1.186 deelnemers, samen met de deelnemers aan de langste tourtocht krijgen zij de unieke kans om in de Waaslandtunnel te fietsen.

“Afzien op de nijdige hellingen en kasseistroken, genieten van de pittoreske, kronkelende wegen door het Vlaamse land en meegedreven worden door de niet te evenaren ambiance, dat blijkt de aantrekkingskracht voor wie van de fiets houdt, waar ook ter wereld”, zegt Gert Van Goolen (Golazo).

56 nationaliteiten

De wereldwijde interesse voor de koers in Vlaanderen weerspiegelt zich in het deelnemersveld met liefst 56 nationaliteiten. De meeste buitenlanders komen uit buurlanden Nederland (2.853), Groot-Brittannië (2.341) en Frankrijk (911). Op de negende plaats komen Amerikanen, maar er zijn ook deelnemers uit Canada, Australië, China, Japan, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.

De laatste bevoorradingspost sluit om 19 uur, de finish sluit om 20 uur. Om de veiligheid en het comfort van de deelnemers te garanderen, zet Golazo ruim 600 stewards en medewerkers in.

