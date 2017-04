Gregory Wathelet op koers voor eindzege in finale WB Jumping

Vice-Europees kampioen Gregory Wathelet staat in de finale van de Wereldbeker Jumping in het Amerikaanse Omaha na twee proeven op de tweede plaats achter thuisrijder McLain Ward en strijdt zondagavond vanaf 21 uur Belgische tijd mee voor de eindzege. Nicola Philippaerts zakte weg naar een 18de plaats met 17 strafpunten.

Tijdens de basisronde van de tweede wedstrijddag was het wachten tot de 18de combinatie om een eerste nulronde op het scorebord te krijgen. Die eer was weggelegd voor het Duitser Marcus Ehning, die de finale al drie keer won, en zijn 14-jarige ruin Pret a Tout. Na hem slaagden nog vijf combinaties foutloos te blijven, waaronder die van onze landgenoot Gregory Wathelet met Forlap.

In de barrage met zes mocht Gregory Wathelet als voorlaatste van start gaan. Hij hield met zijn 12-jarig Belgisch Warmbloed Paard opnieuw de nul vast en met een chrono van 39.39 hield hij de Zwitsers Romain Duguet (0 strafpunten/40.46) en Martin Fuchs (0/44.01) achter zich. Maar een fenomenale McLain Ward reed met de 11-jarige merrie HH Azur nog eens 2,5 seconden sneller en zette zich zo stevig op kop van het klassement.

Voor de Ierse ex-international en huidig commentator voor de Internationale Ruitersportfederatie FEI, Jessica Kürten, zijn Ward en Gregory Wathelet de topfavorieten voor de eindzege omdat zij de beste paarden hebben.

Gregory Wathelet voorspelde voor het begin van de finale dat met Forlap een plaats in de top 3 mogelijk was en heeft dat dus bevestigd. Met een tweede plaats in het tussenklassement en een achterstand van slechts drie punten op Ward zit hij zelfs op koers voor de eindzege.

Nicola Philippaerts ging met H&M Harley van den Bisschop drie keer in de fout tijdens de basisronde en eindigde zo pas als 23ste in de tweede proef.