Van Acker zakt naar negende plaats, Maité Carlier beste Belgische in Mallorca

Zeilster Evi Van Acker is vrijdag in Palma de Mallorca van de derde naar de negende plaats getuimeld in de Laser Radial-klasse op de Trofeo Princesa Sofia. De 31-jarige Gentse won de laatste regatta van de dag, maar werd in de eerste gediskwalificeerd.

De 20-jarige Maité Carlier, vijfde en achttiende in de vrijdag gevaren regatta’s, is nu met een zesde plaats beste Belgische. De Chinese Zhang Dongshuang heeft met 73 punten de leiding in handen. Ze heeft één punt voor op de Litouwse Viktorija Andrultyte. De Finse Monika Mikkola is met 82 punten derde. Carlizer heeft 94 punten achter haar naam, Van Acker 113. Emma Plasschaert eindigde met 159 punten op de twintigste plaats. De top tien zeilt zaterdag de Medal Race.

“Het kan verkeren... Ik kreeg een derde gele vlag in de eerste race en dus een tweede diskwalificatie die ik moet meetellen in het klassement”, reageerde Van Acker op de sociale media. “De tweede race won ik en wonder boven wonder haalde ik de Medal Race nog. Ik doe uiteraard niet meer mee voor de medailles, maar wil toch graag met een goed gevoel afsluiten.”