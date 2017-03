Gangsters roven kassa bakkerij Kristof leeg

Mechelen / Muizen - Twee gemaskerde en gewapende kerels hebben vrijdag, vlak voor sluitingstijd, bakkerij Kristof in Muizen overvallen. Pikant detail: omdat ze het geld niet konden wegsteken vroegen de boeven ook een plastic zakje.

De twee overvallers sloegen een halfuurtje voor sluitingstijd toe bij bakkerij en delicatessen Kristof op de Leuvensesteenweg. “Op dat ogenblik waren er geen klanten meer aanwezig in de zaak. Ik vermoed dat ze gewacht hebben tot ze zeker waren dat er buiten het personeel niemand meer aanwezig was”, vertelt zaakvoerder Kristof Cleirbaut. “Ze wilden het geld uit de kassa. Een man bleef in de buurt van de deur staan en richtte zijn pistool in de richting van de verkoopster. Gelijktijdig hield hij ook in de gaten of er geen klanten of politie aankwamen. De andere boef liep naar de kassa’s en dwong de verkoopster om de geldladen open te maken. Ze moest het geld er zelf uithalen en dan aan de overvaller overhandigen.”

Blijkbaar slaagden de overvallers er niet in om het geld weg te moffelen in hun broekzakken en vroegen ze aan de verkoopster een plastic zakje om hun geld in te steken.

De winkelbediende alarmeerde onmiddellijk haar baas. “Ze vertelde me dat ze overvallen was en ik hoorde dat ze helemaal van haar melk was. Ze had nog geen politie verwittigd en vroeg of ik het kon doen. Maar bij de politie vroegen ze of de winkelbediende hen kon opbellen. Zo konden ze details vragen over de persoonsbeschrijving.”

De politie hield nog een zoekactie in de buurt, maar de daders konden ontkomen. Een buurtbewoner had kort na de overval een auto tegen hoge snelheid zien wegrijden richting Planckendael. Of dat de auto van de daders was is nog niet duidelijk.

“Toen de overval bezig was, is een klant nog een brood uit de automaat komen halen. Het kan bijna niet anders dat hij de overvallers aan het werk heeft gezien. Het zou fantastisch zijn, moest die man zich bij de politie melden. Mogelijk kan hij meer vertellen over de overvallers”, zegt Kristof.