Be Burger opent restaurant in voormalig café Bridge

Mechelen - In het voormalige café Bridge op de IJzerenleen in Mechelen opent eind dit jaar Be Burger. Het wordt voor het restaurant dat de betere hamburger serveert de eerste vestiging in Vlaanderen.

Midden deze maand is het twee jaar geleden dat Irma Van Dessel (73), de geliefde uitbaatster van het café, overleed. Sindsdien staat het pand leeg. “Met de sluiting van ‘den Bridge’ zijn we ons stamcafé kwijt. Een echt alternatief hebben wij niet meer gevonden, en ik heb de indruk dat er wel meer Mechelaars zo zijn”, vertelt bekend stadsgids Rudi De Mets. “Op zonnige dagen was het er leuk om op het terras te zitten en de passanten ‘uit te kleden’. Na een gidstocht zaten Ferre en ik daar geregeld”, zegt De Mets.

Maar na een periode van stilte is er sinds deze week opnieuw beweging aan het pand. Er zijn stellingen geplaatst voor een renovatie. Eigenaar AB InBev heeft het gebouw verhuurd aan Be Burger. “De brouwerij is een van onze partners. Zo was de zaak eigenlijk vrij snel beklonken”, reageert CEO Sébastien de Messemaeker van Be Burger.

"Echte restaurantervaring bieden"

Eind 2015 opende hij zijn eerste restaurant in Zaventem. Ondertussen zijn er nog vestigingen bijgekomen in Waterloo en in Brussel. “Die van Mechelen wordt onze eerste in Vlaanderen. We kiezen altijd voor een locatie in de buurt van bedrijvenparken, kantoren of de stad”, legt de Messemaeker uit.

Met Be Burger krijgt de Mechelse binnenstad er na Il Cardinale en Ellis Gourmet Burger een derde restaurant bij waar je hamburgers kan eten. “Een beetje gezonde concurrentie kan geen kwaad. De stad is daar groot genoeg voor”, zegt Sébastien de Messemaeker. Al noemt hij zijn zaak liever geen hamburgerrestaurant. “Tijdens de middag kan je bij ons terecht voor een snelle lunch, maar ’s avonds willen wij onze klanten een echte restaurantervaring bieden. Met mooi gedekte tafels en bestek”, vertelt de CEO.

"Een romantisch toeval"

Dat Be Burger het eerste Vlaamse restaurant in de Dijlestad opent, is louter toeval. “Een romantisch toeval zelfs. Op een zondag was ik met mijn familie een wandeling aan het maken. Toen zag ik het pand te huur staan. Ik kom hier overigens graag en ik moet zeggen dat burgemeester Somers de stad mooi heeft opgewaardeerd”, vertelt de Messemaeker.

In de voormalige Bridge komt dus geen bruine kroeg meer en dat vinden de klanten wel een beetje jammer. “Het gaat om de zoveelste burger bar. Zulke zaken zijn natuurlijk erg in de mode. Anderzijds is het wel een goede zaak dat het pand niet blijft leegstaan”, zegt Rudi De Mets nog. De voorbije jaren zijn er op de IJzerenleen trouwens opvallend horecazaken bijgekomen.

www.beburger.be