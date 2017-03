Gangsters slaan en beroven koppel in bijzijn van hun baby

Een zakenman is donderdagavond brutaal overvallen in zijn woning in de Koekoekstraat in Schelle. Twee gangsters sloegen met de kolf van een pistool tot bloedens toe op het hoofd van de man. De boeven roofden geld en juwelen en sloten het gezin op in het toilet.

Donderdagavond waren de zakenman – die liever anoniem blijft – zijn vriendin en hun baby van zeven maanden thuis in hun villa. “Kort na half negen werd er aangebeld. Ik keek via een klein raampje naar buiten, maar zag niemand staan. Ik deed de deur open en stond plots oog in oog met twee mannen die bivakmutsen droegen en gewapend waren met een revolver en een pistool.”

“Ik probeerde te vermijden dat ze de woning konden binnendringen, want ik besefte dat mijn vriendin en kind daar waren. Maar de twee kerels waren enorm agressief. Ze duwden mij naar binnen en deelden klappen uit met de kolf van hun wapen, tegen mijn hoofd en ter hoogte van mijn oog en oor. Na enkele slagen heb ik mijn verzet opgeheven want ik vreesde anders dat ik het bewustzijn zou verliezen. Ik voelde ook dat ik hevig bloedde. En wat mij verontrustte, was dat ik niets meer zag uit mijn linkeroog.”

Zijn vriendin hoorde het tumult en kwam, met hun kindje in de arm, een kijkje nemen. Ook zij werden toen onder schot gehouden. “Om te vermijden dat we te snel naar de politie zouden bellen hebben ze een afwasbak in de keuken met water laten vol lopen en onze gsm’s daarin gegooid”, zegt het slachtoffer nog. De geknevelde bewoners slaagden erin om hun plastic bandjes snel los te maken. “De man die ons knevelde had ze gelukkig niet strak genoeg aangespannen. Voorlopig zijn de daders spoorloos. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft het onderzoek op zich genomen.